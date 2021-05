प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना महामारी के कारण बने हालातों की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें उन 12 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने उन्हें बताया कि राज्यों में 17.7 करोड़ वैक्सीन डोज सप्लाई किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के बारे में भी जानकारी ली जहां कोरोना के कारण मौंते ज्यादा हो रही हैं। इस बीच उन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन की गति कम नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के बावजूद वैक्सीनेशन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और जो हेल्थकेयर वर्कर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं उन्हें किसी और ड्यूटी में न लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी का भी हिसाब लिया। देश में 45 साल से अधिक उम्र वाले करीब 31 फीसद जनसंख्या को अब तक वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है।

PM today undertook a comprehensive review of the #COVID19 situation in the country. He was given a detailed picture of COVID outbreak in various states.He was informed about the 12 states with over 1 lakh active cases. PM was apprised about districts with high disease burden: PMO pic.twitter.com/njoVyCT8FI

