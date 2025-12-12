अनार के रस लेकर पालकुरा पप्पू तक.....पीएम मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल, यहां देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर राजग गठबंधन के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की प्रगति को और गति देने के लिए सभी दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि राजग परिवार सुशासन, विकास और देश के विविध क्षेत्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने का साझा संकल्प रखता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी गठबंधन एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता रहेगा।

सांसदों को समूहों में बसों के माध्यम से 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास लाया गया। यह भोज हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों में राजग की बड़ी जीत के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जहां गठबंधन ने 243 सदस्यीय सदन में 202 सीटें हासिल कीं।