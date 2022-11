गुजरात के बोटाड में एक सार्वजनिक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह चुनाव न केवल अगले पांच वर्षों के लिए है, बल्कि यह निर्धारित करेगा कि गुजरात 25 वर्षों के बाद कैसा दिखेगा।

Gujarat | This election is not only for the next five years, but it will determine how Gujarat will look after 25 years: PM Narendra Modi during a public rally in Botad pic.twitter.com/R5pnPxBox4

