प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान नवसारी में उन्‍होंने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान राज्य में तेजी से विकास गुजरात का गौरव है। पिछले 8 वर्षों में, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का पालन करते हुए, हमारी सरकार ने राज्य में लोगों के कल्याण पर अत्यधिक जोर दिया है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशकों में हुआ तेज़ विकास है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षा है। इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है।

बीते 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। आज मुझे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे।

गुजरात की डबल इंजन की सरकार शत-प्रतिशत सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, सी.आर पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 8 साल पहले आपने अनेक-अनेक आशीर्वाद देकर, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है।

The rapid development in the state during the last two decades is the pride of Gujarat. In the last 8 years, following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, our government has put utmost emphasis on the welfare of the people in the state: PM Narendra Modi in Navsari, Gujarat pic.twitter.com/v91FwAtNvf

