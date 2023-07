अहमदाबाद। PM Modi in Rajkot: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का गुरुवार को उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज राजकोट के साथ-साथ गुजरात और सौराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना जताना चाहता हूं, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सभी परिवारों का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो इसके लिए भूपेंद्र सरकार काम कर रही है, इसमें केंद्र सरकार भी हर संभव मदद कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा, 'जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने कहा था कि गुजरात तो मिनी जापान बन रहा है तब बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज आपने सच कर के दिखा दिया। यहां के किसानों के लिए अब फल-सब्जियों को विदेश भेजना आसान हो जाएगा। राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पावरहाउस मिला है।'

#WATCH | Gujarat: "Now when the nation is moving forward, some people are not liking it...they are pissed with the fact that dreams of people are getting accomplished, that's why these corruptors and dynasts have changed the name of their group. Faces, sins, habits, all are the… pic.twitter.com/rR0i8U5OXH

— ANI (@ANI) July 27, 2023