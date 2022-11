Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात चुनाव के प्रचार में आज पीएम मोदी ने वडोदार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्‍होंने कहा कि गुजरात का विकास ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के अमीर देशों के तमाम पैमानों पर गुजरात पीछे न रहे। यह विकसित गुजरात न नरेंद्र बनाएगा, न भूपेंद्र। गुजरात के करोड़ों नागरिक बनाएंगे। वह बेल्ट जो 5 शहरों वड़ोदरा, हलोल, कलोल, गोधरा और दाहोद को जोड़ती है, वह दिन दूर नहीं जब यह बेल्ट हाई-टेक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का कॉरिडोर बन जाएगा। इससे पहले दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सवाल किया कि अगर विपक्षी दल को आदिवासियों की इतनी चिंता है तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं किया। वह मध्य गुजरात के आदिवासी बहुल दाहोद शहर में क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के लिए एक चुनावी रैली में बोल रहे थे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मध्य गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया

सूरत जिले के आदिवासी बहुल महुवा गांव में सोमवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने भाषण में गांधी और उनकी चल रही भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया।

