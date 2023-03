PM Modi in Varanasi। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और करीब 1780 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय टीबी कांफ्रेंस का काशी में शुभारंभ करने के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी वाराणसी के सर्किट हाउस के नवनिर्मित नए ब्लाक का लोकार्पण कर प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रजेंटेशन भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 घंटे के प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

24th March is marked as World TB Day to spread awareness on aspects relating to TB and eliminating it. On this occasion tomorrow, I will be speaking at the ‘One World TB Summit’ in Varanasi. India is making numerous efforts to eliminate this disease. https://t.co/jcZ9tJsdtj

— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2023