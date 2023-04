पीएम मोदी ने चेन्‍नई में किया हवाई अड्डे, राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन, पढ़ें संबोधन की खास बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारतीय राज्‍यों के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई, तमिलनाडु में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की हवाई अड्डे, राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चेन्‍नई में सभा को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस छोटे व्यवसायों को ग्राहकों से जोड़ती है। चेन्नई हवाई अड्डे का नया टर्मिनल दुनिया को तमिलनाडु में लाता है। यह निवेश लाता है जो यहां के युवाओं के लिए आय के अवसर पैदा करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंक्रीट, ईंट और सीमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को मानवीय चेहरे के साथ देखते हैं। यह आकांक्षा को उपलब्धि से, लोगों को संभावनाओं से और सपनों को हकीकत से जोड़ता है।

We do not see infrastructure as concrete, bricks and cement. We see infrastructure with a human face. lt connects aspiration with achievement, people with possibilities and dreams with reality: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/mmpDG57yon — ANI (@ANI) April 8, 2023

The Vande Bharat Express between Chennai and Coimbatore connects small businesses with customers. The new terminal of Chennai airport brings the world to Tamil Nadu. It brings investment which creates income opportunities for the youth here: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/crE4iRMrmI — ANI (@ANI) April 8, 2023

Posted By: Navodit Saktawat