प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। मुंबई में अलजामिया-तुस-सैफियाह के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यहां न तो पीएम के तौर पर हूं और न ही सीएम के तौर पर। मेरे पास जो सौभाग्य है, वह शायद बहुत कम लोगों को मिला है। मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूं। सभी 4 पीढ़ियां मेरे घर आ चुकी हैं। दाउदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शिक्षा संस्थान अल्जामिया-तुस-सैफियाह या सैफी अकादमी का नया परिसर उपनगरीय अंधेरी के मरोल में स्थित है।

सैफी अकादमी समुदाय की सीखने की परंपराओं और साक्षरता संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रही है। अपने भाषण में मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय और विकास के साथ बदलाव के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को साबित किया है।

आज अल्जामी-तुस-सैफियाह जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों का विस्तार उसी का जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी के इस समुदाय के साथ मधुर संबंध हैं और उन्होंने देश और विदेश में कई मौकों पर इसके धार्मिक नेताओं से मुलाकात की है। दाउदी बोहरा समुदाय शिया इस्लाम के भीतर एक उपसमूह है जो अपने व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है।

On the parameters of change with time and development, Dawoodi Bohra community has always proven itself. Today, the expansion of important educational institutions like Aljamea-tus-Saifiyah is a living example of the same: Prime Minister Narendra Modi in Mumbai pic.twitter.com/9ysoGy6Obk

I am here neither as a PM nor a CM. The fortune that I have is something that perhaps very few people received. I have been connected to this family for 4 generations. All 4 generations have visited my home: PM at the inauguration of new campus of Aljamea-tus-Saifiyah in Mumbai pic.twitter.com/71LIX55ADh

