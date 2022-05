PM Modi ने गांधीनगर में किया इफको निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन, अमित शाह बोले-घटेगा वायू प्रदूषण

फॉन्ट साइज़ बदलें

गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम में इफको, कलोल में निर्मित नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में इस दौरान कहा कि यूरिया की एक बोरी में बिजली अब एक बोतल में संकुचित हो गई है... कल्पना कीजिए कि परिवहन लागत कितनी कम हो जाएगी और छोटे किसानों को लाभ होगा। इस प्लांट की क्षमता 1.5 लाख बोतलों के निर्माण की है, लेकिन आने वाले समय में भारत में ऐसे 8 और प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आज हम आदर्श सहकारी ग्राम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के छह गांवों को चिन्हित किया गया है जहां सहकारिता की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मुझे आज नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन करते हुए खुशी हुई।

हमारी जमीन, पानी बचेगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इससे हमारी जमीन, पानी बचेगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, हमारे किसान स्वस्थ रहेंगे और परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की लंबे समय से मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए।

पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय शुरू किया है। गांधीनगर में केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बजट में, घोषणा की गई थी कि 65,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) जो काम कर रही हैं, उन्हें नाबार्ड के साथ केंद्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

Gujarat | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Nano Urea (Liquid) Plant constructed at IFFCO, Kalol, at 'Sahakar Se Samriddhi' programme in Gandhinagar. pic.twitter.com/MNDdbIZtIF — ANI (@ANI) May 28, 2022

In this budget, the announcement was made that over 65,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) which are working will be computerised by the Central govt along with NABARD: Union Cooperative & Home Minister Amit Shah in Gandhinagar — ANI (@ANI) May 28, 2022

Power in a sack of urea has now been compressed into a bottle... Imagine how much will transportation costs be reduced & benefit small farmers. This plant has a capacity of manufacturing 1.5 lakh bottles, but in coming times, 8 more such plants will be established in India: PM pic.twitter.com/ldYJyz2woB — ANI (@ANI) May 28, 2022

Today, we are moving forward in the direction of model cooperative village. Six villages of Gujarat have been marked where cooperative arrangements will be completely made available. I was glad to inaugurate the Nano Urea (Liquid) Plant today: PM Narendra Modi, in Gandhinagar pic.twitter.com/zbc2K9xZdB — ANI (@ANI) May 28, 2022

Posted By: Navodit Saktawat