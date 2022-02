PM Modi Interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति लहर है, भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। हमें सेवा का मौका इन सभी पांच राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैंने सभी को साथ ले जाने के लिए अपना प्रयास किया और मेरा मानना ​​है कि यह राष्ट्र के विकास का एकमात्र मार्ग है। हम विविधता में एकता में विश्वास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ नेता अब हैं निहित स्वार्थों के लिए एक दूसरे के खिलाफ विविधता की अवधारणा का उपयोग करना। हम विविधता के बीच एकता चाहते हैं। यहां पढ़ें उनके साक्षात्‍कार के मुख्‍य अंश।

परिवारवाद पर पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ पार्टी बचे न बचे, देश बचे न बचे। ये जब होता है तो सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा को होता है। सार्वजनिक जीवन में जितनी अधिक प्रतिभा आए वो जरूरी है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? जार्ज फर्नांडिस का परिवार कहीं नजर आता है क्या? नीतीश बाबू का परिवार कहीं नजर आता है क्या?

सरकार के पास व्यापार करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। इसका काम गरीबों के लिए भोजन के बारे में सोचना, उनके लिए घर और शौचालय बनाना, उन्हें पीने का साफ पानी दिलाना, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, छोटे किसानों के बारे में सोचना है। यह मेरी प्राथमिकता है।

- पीएम मोदी ने कहा कि देश की आज जो हालत है उसमें सबसे जिम्मेदार कोई मुख्य धारा है तो वे कांग्रेस है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले उसमें अटल जी और मुझे छोड़कर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस स्कूल के ही थे। साथ ही कहा कि कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा के आधार सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हैं। अगर यही इस देश की मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा।

- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जब लोग यूपी में सुरक्षा पर चर्चा करते हैं, तो वे पिछली सरकारों, माफिया राज, गुंडा राज के दौरान अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से सरकार में बाहुबलियों की स्थिति और आश्रय था। यूपी ने इसे करीब से देखा, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थीं।

- जवाहरलाल नेहरू को लेकर संसद में दिए बयान पर पीएम मोदी ने कहा मैंने किसी के पिता, माता, नाना, दादा के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो कहा है। मैंने बाताया कि एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी और आज प्रधानमंत्री के ये विचार हैं तब क्या स्थिति है।

