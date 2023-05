NITI Aayog Governing Council Meeting : शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 'विकसित भारत' पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि इसमें 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों ने भाग लिया। पीएम ने जोर देकर कहा कि केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए और साल 2047 तक लोगों के एक विकसित भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

उधर, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, उनके साथ नीति आयोग भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का सम्मान नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने ऐसे किसी भेदभाव से इनकार करते हुए कहा कि बैठक में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। पहले भी ऐसा देखा गया है। लेकिन कई लोगों की लिखित वक्तव्य हमारे पास हैं। उन सब को संज्ञान में लेकर ही पॉलिसी बनती है। अगर आप शामिल नहीं भी होते हैं, तो भी केन्द्र सरकार सभी के लिए नीतियां बनाती और लागू करती है।

