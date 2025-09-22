'दिल्ली की दूरी नहीं, दिल की दूरी की कम', अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

एजेंसी, ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी में आज से लागू हुए सुधार पर बात की। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 'दिल्ली की दूरी' नहीं, बल्कि 'दिल की दूरी' कम की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यह भूमि वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपनी इस यात्रा को नवरात्रि के पहले दिन विशेष बताते हुए अरुणाचल के प्राकृतिक सौंदर्य और ऊर्जा की सराहना की।

जीएसटी बचत उत्सव मोदी ने कहा कि आज कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में विकास पहुंचने में दशकों लग गए, लेकिन उनकी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। कांग्रेस पर उपेक्षा के आरोप प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल और पूर्वोत्तर की उपेक्षा की। कांग्रेस को लगता था कि यहाँ कम लोग रहते हैं और सिर्फ दो लोकसभा सीटें हैं, इसलिए राज्य पर ध्यान देना आवश्यक नहीं, लेकिन उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ कार्य कर रही है।