    'दिल्ली की दूरी नहीं, दिल की दूरी की कम', अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर विकास, स्वदेशी अभियान और जीएसटी सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने ‘दिल्ली की दूरी’ नहीं बल्कि ‘दिल की दूरी’ कम की है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 01:12:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 01:12:37 PM (IST)
    नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनसभा को संबोधित किया। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. मोदी ने अरुणाचल से विकास, स्वदेशी और जीएसटी सुधारों पर जोर।
    2. कांग्रेस पर पूर्वोत्तर और अरुणाचल की दशकों की उपेक्षा का आरोप।
    3. पूर्वोत्तर के लिए बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत नई परियोजनाएं घोषित।

    एजेंसी, ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी में आज से लागू हुए सुधार पर बात की। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 'दिल्ली की दूरी' नहीं, बल्कि 'दिल की दूरी' कम की है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यह भूमि वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपनी इस यात्रा को नवरात्रि के पहले दिन विशेष बताते हुए अरुणाचल के प्राकृतिक सौंदर्य और ऊर्जा की सराहना की।

    जीएसटी बचत उत्सव

    मोदी ने कहा कि आज कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में विकास पहुंचने में दशकों लग गए, लेकिन उनकी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी।

    कांग्रेस पर उपेक्षा के आरोप

    प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल और पूर्वोत्तर की उपेक्षा की। कांग्रेस को लगता था कि यहाँ कम लोग रहते हैं और सिर्फ दो लोकसभा सीटें हैं, इसलिए राज्य पर ध्यान देना आवश्यक नहीं, लेकिन उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ कार्य कर रही है।

    पूर्वोत्तर के साथ गहरे रिश्ते

    मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री पूर्वोत्तर का मुश्किल से हर 2-3 महीने में दौरा करते थे, जबकि उनकी सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक 800 से अधिक बार दौरे किए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर मुझे दिल से प्रिय है, इसलिए हमने दिल्ली को आपके पास लाया है।

    स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान

    प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग नमस्कार से पहले जय हिंद कहते हैं, जो राष्ट्रभक्ति की भावना का परिचायक है। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें और गर्व से कहें, यह स्वदेशी है। मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही भारत के विकसित होने की कुंजी है।

