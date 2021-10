प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम, इटली की यात्रा पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि रोम पहुंचने के दूसरे दिन उनकी ये मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी जी-20 सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के लिए यहां पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 30 अक्‍टूबर को कैथोलिक चर्च के प्रमुख से वेटिकन सिटी में मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरान इटली के राष्‍ट्रपति से भी द्विपक्षीय मुद्दों पर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी खास होने वाली है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री 29 से 31 अक्टूबर तक रोम, इटली में रहेंगे। वह इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम में होंगे। यह प्रधानमंत्री का आठवां जी20 शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल सऊदी अरब द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन वस्तुतः COVID महामारी के कारण आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। अभी यह तय होना बाकी है कि यह एक से एक होगी या प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक होगी। आम तौर पर, ऐसी बैठकों में कुछ प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होते हैं।

PM will be in Rome, Italy from Oct 29 to 31. He would be in Rome to attend the G20 Summit at the invitation of Italy's PM. This would be PM's eighth G20 Summit. Last year's summit hosted by Saudi Arabia was held virtually because of COVID pandemic: Harsh Shringla, Foreign Secy pic.twitter.com/ioIeJz9L7H

— ANI (@ANI) October 28, 2021