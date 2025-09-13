मेरी खबरें
    PM Modi Manipur Visit: 'मैं आपके साथ हूं', हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर बोले पीएम मोदी; 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास

    PM Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्वोत्तर दौरे पर मणिपुर और मिजोरम पहुंचे। मणिपुर में दो साल पहले हिंसा भड़कने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। यहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मिजोरम में प्रधानमंत्री ने हवाई कनेक्टिविटी, सड़क, रेलवे (Indian Railway) और निवेश को लेकर कई बड़े एलान किए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 02:29:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 02:47:10 PM (IST)
    PM Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्वोत्तर दौरे पर मणिपुर और मिजोरम पहुंचे।

    HighLights

    1. पीएम मोदी का पूर्वोत्तर का खास दौरा
    2. मणिपुर में 7,300 करोड़ की सौगात
    3. हिंसा पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री मोदी

    एजेंसी, नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने पूर्वोत्तर दौरे पर मणिपुर (PM Modi Manipur and Mizoram Visit) और मिजोरम पहुंचे। यह दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि मणिपुर में दो साल पहले हुई हिंसा के बाद यह मोदी की पहली यात्रा है। राज्य में उनके स्वागत को लेकर उत्साह दिखा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

    महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "3,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी दिया गया है। पहली बार, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (DAJGUA) लागू किया जा रहा है। मणिपुर की संस्कृति ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और हमारी सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मणिपुर को शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं।

    मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर के विकास के लिए, विस्थापित लोगों को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों पर बसाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए, भारत सरकार उसी भावना से मणिपुर सरकार का समर्थन करती रहेगी।'

    हिंसा पीड़ितों से मुलाकात और परियोजनाओं का शिलान्यास

    मणिपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 3,600 करोड़ की शहरी सड़क और जल निकासी परियोजना, 2,500 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

    कांग्रेस का हमला

    प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने स्वागत समारोह में व्यस्त हैं जबकि हिंसा पीड़ित अब भी पीड़ा झेल रहे हैं। खरगे ने इस दौरे को मणिपुर के लोगों के घावों पर प्रहार बताया।

    पूर्वोत्तर के लिए निवेश और विकास के नए अवसर

    प्रधानमंत्री ने "राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन" में कहा कि पूर्वोत्तर निवेश और विकास का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने निवेशकों से इस क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूर्वोत्तर के कारीगरों और किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। मिजोरम के बांस उत्पाद, जैविक अदरक, हल्दी और केले की लोकप्रियता का उन्होंने विशेष उल्लेख किया।

    11 वर्षों का विकास और कनेक्टिविटी पर जोर

    मोदी ने कहा कि बीते 11 सालों से उनकी सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर काम कर रही है। पहली बार कई राज्यों को रेल मानचित्र से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़कें, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, नल का पानी और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएँ तेजी से बढ़ी हैं। मिजोरम को जल्द ही उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी।

    मिजोरम का बढ़ता महत्व

    प्रधानमंत्री ने मिजोरम को "भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भाग" बताया। उन्होंने कहा कि कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और सैरांग-ह्मांगबुचुआ रेलवे लाइन से मिजोरम दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ जाएगा। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को नई गति मिलेगी।

    मोदी ने कहा कि मिजोरम समाज के मूल में त्याग, सेवा और साहस की भावना है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक, मिजोरम ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है।

