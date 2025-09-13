PM Modi Manipur Visit: 'मैं आपके साथ हूं', हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर बोले पीएम मोदी; 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास

एजेंसी, नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने पूर्वोत्तर दौरे पर मणिपुर (PM Modi Manipur and Mizoram Visit) और मिजोरम पहुंचे। यह दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि मणिपुर में दो साल पहले हुई हिंसा के बाद यह मोदी की पहली यात्रा है। राज्य में उनके स्वागत को लेकर उत्साह दिखा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

#WATCH | Manipur: Prime Minister Narendra Modi was welcomed in Churachandpur upon his arrival in the city. PM Modi laid the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 7,300 crore at Churachandpur today. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/n7HnKcghPh — ANI (@ANI) September 13, 2025 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "3,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी दिया गया है। पहली बार, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (DAJGUA) लागू किया जा रहा है। मणिपुर की संस्कृति ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और हमारी सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मणिपुर को शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर के विकास के लिए, विस्थापित लोगों को जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों पर बसाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए, भारत सरकार उसी भावना से मणिपुर सरकार का समर्थन करती रहेगी।' हिंसा पीड़ितों से मुलाकात और परियोजनाओं का शिलान्यास मणिपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 3,600 करोड़ की शहरी सड़क और जल निकासी परियोजना, 2,500 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

#WATCH | Churachandpur, Manipur: Prime Minister Narendra Modi says, "A special package of Rs 3,000 crore has also been granted. To help the displaced, Rs 500 crore has also been given... Today, the development of every tribal community is a priority for our country. For the first… pic.twitter.com/vIpNtp4nlz — ANI (@ANI) September 13, 2025 कांग्रेस का हमला प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने स्वागत समारोह में व्यस्त हैं जबकि हिंसा पीड़ित अब भी पीड़ा झेल रहे हैं। खरगे ने इस दौरे को मणिपुर के लोगों के घावों पर प्रहार बताया। #WATCH | Churachandpur, Manipur: Prime Minister Narendra Modi says, "I would appeal to all organisations to move forward on the path of peace and fulfil their dreams. Today, I promise you that I am with you, the Government of India is with you, the people of Manipur. The… pic.twitter.com/zTvm4GJ1oq — ANI (@ANI) September 13, 2025 पूर्वोत्तर के लिए निवेश और विकास के नए अवसर प्रधानमंत्री ने "राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन" में कहा कि पूर्वोत्तर निवेश और विकास का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने निवेशकों से इस क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूर्वोत्तर के कारीगरों और किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। मिजोरम के बांस उत्पाद, जैविक अदरक, हल्दी और केले की लोकप्रियता का उन्होंने विशेष उल्लेख किया।