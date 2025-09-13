मेरी खबरें
    सुशीला कार्की के नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- शांति, प्रगति भारत प्रतिबद्ध

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्स पर ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नेपाल में आम चुनाव मार्च 2026 में कराए जाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 10:47:15 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 10:47:56 AM (IST)
    सुशीला कार्की के नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- शांति, प्रगति भारत प्रतिबद्ध
    पीएम मोदी ने दी नेपाल की अंतरिम प्रधाममंत्री को शुभकामनाएं

    एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में हुए जेन-जी प्रदर्शन के बाद वहां सत्ता का तखतापटल हो गया है। प्रधानमंत्री सहित सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को समर्थन दिया है। जिसके बाद सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानंत्री के रुप में शपथ ग्रहण किया है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।

    पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नेपाल की अंतरिन सरकार की पीएम के रूप में पद ग्रहण पर माननीय सुशीला कार्की जी को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।

    विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

    बता दें कि सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात करीब 9 बजे नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। नेपाल के राष्टपति ने यह शपथ दिलाई है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास के साझेदार के रूप में भारत, दोनों देशों के लोगों और उनकी खुशहाली के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

    भ्रष्टाचार के विरोध में उग्र हुआ आंदोलन

    सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने से आक्रोशित जेन-जी युवाओं ने यह आंदोलन शुरु किया था, जिसने देखते दी देखते भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उग्र रूप ले लिया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि सरकार में नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं विरोध के बाद नेपाल की पार्लियामेंट भंग कर दिया गया। वहीं अब अंतरिम प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया है।

    यह भी पढ़ें- नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की का भारत से है खास संबंध, BHU से की पढ़ाई , यहीं मिला जीवनसाथी

    2026 में होगा अगला आम चुनाव

    नेपाल में 6 महीने में अगले आम चुनाव करवाए जाएंगे। आम चुनाव के तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। 5 मार्च, 2026 को नेपाल में अगला आम चुनाव आयोजित होगा। तब तक सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर देश चलाएंगी।

