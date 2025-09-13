सुशीला कार्की के नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- शांति, प्रगति भारत प्रतिबद्ध

एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में हुए जेन-जी प्रदर्शन के बाद वहां सत्ता का तखतापटल हो गया है। प्रधानमंत्री सहित सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को समर्थन दिया है। जिसके बाद सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानंत्री के रुप में शपथ ग्रहण किया है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नेपाल की अंतरिन सरकार की पीएम के रूप में पद ग्रहण पर माननीय सुशीला कार्की जी को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।