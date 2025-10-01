RSS के शताब्दी समारोह में PM Modi ने जारी स्मारक टिकट व सिक्का, बोले- राष्ट्र प्रथम संघ का भाव
Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 11:54:48 AM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 12:03:43 PM (IST)
पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह पर स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। (फोटो- एजेंसी)
एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर स्मारक टिकट व 100 रुपये का सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ का भाव हमेशा से ही राष्ट्र प्रथम का रहा है।
पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कल विजयादशमी है, यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। 100 वर्ष पहले इसी महान दिन पर एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस 100 रुपये के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक है। दूसरी तरफ भारत माता की छवि है, जो 'वरद मुद्रा' में एक शेर पर बैठी हैं। स्वयंसेवक समर्पण के साथ उनके सामने झुक रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत माता की छवि हमारी मुद्रा पर दिखाई गई है।
आज लॉन्च किए गए विशेष डाक टिकट का भी अपना महत्व है। 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी गणतंत्र दिवस परेड में गर्व से भाग लिया था। इस डाक टिकट पर उस ऐतिहासिक क्षण की छवि है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस के भीतर विभिन्न संगठन जीवन के हर पहलू के लिए काम करके राष्ट्र की सेवा करते हैं। आरएसएस के कई उप-संगठन हैं, लेकिन संगठन के भीतर कोई भी दो उप-संगठन एक-दूसरे के साथ विरोधाभास या विभाजन नहीं रखते हैं। आरएसएस के सभी उप-संगठनों का उद्देश्य और सार राष्ट्र प्रथम का ही है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणाभूमि है, जहां से एक स्वयंसेवक की अहम् (हम) से यात्रा शुरू होती है।