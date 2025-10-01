RSS के शताब्दी समारोह में PM Modi ने जारी स्मारक टिकट व सिक्का, बोले- राष्ट्र प्रथम संघ का भाव

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर स्मारक टिकट व 100 रुपये का सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ का भाव हमेशा से ही राष्ट्र प्रथम का रहा है।