इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के अहंकार में बदलाव नहीं आया, पढ़ें लोकसभा में पीएम मोदी का पूरा संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में संबोधन शुरू हो चुका है। वे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा, COVID19 महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था है। हमें एक नेता के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। आज देश के गरीब लोगों को गैस और कनेक्शन, घर और शौचालय मिल रहे हैं। उनका अपना बैंक खाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में कुछ लोगों (विपक्ष) का दिमाग अभी भी अटका हुआ है। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में रोशनी होती है, तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती हैं।

हमें अपने छोटे किसानों को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा फोकस उन्हीं पर है। लेकिन जो छोटे किसानों का दर्द नहीं जानते, उन्हें किसानों के नाम पर राजनीति करने का कोई हक नहीं। गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। हम सब संस्कार से, व्यवहार से लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं, सदियों से हैं। ये भी सही है कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, लेकिन अंधविरोध लोकतंत्र का अनादर है। नागालैंड ने 24 साल पहले कांग्रेस को वोट दिया था, 27 साल पहले ओडिशा ने आपको वोट दिया था।

कांग्रेस के पी चिदंबरम इन दिनों अखबारों में अर्थव्यवस्था पर लेख लिख रहे हैं। 2012 में, उन्होंने कहा कि जनता परेशान नहीं है जब उन्हें पानी की बोतल पर 15 रुपये और आइसक्रीम पर 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब गेहूं और चावल की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरियाई युद्ध मुद्रास्फीति का कारण बना। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में किसी भी अशांति की वजह से महंगाई भी होती है। उन्होंने महंगाई भी छोड़ दी।

विपक्ष ने यहां महंगाई का मुद्दा उठाया है, उनकी सरकार के सत्ता में रहते हुए वह उस मामले को उठाते तो अच्छा होता। महामारी में भी हमारी सरकार ने महंगाई से निपटने की कोशिश की। 2014-2020 के दौरान मुद्रास्फीति दर 5% से नीचे थी। कुछ लोगों को 'मेक इन इंडिया' से दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वे पैसा नहीं जुटा पाएंगे। हमने रक्षा के सभी लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है।

आप 28 साल पहले गोवा में पूर्ण बहुमत से जीते थे। 1988 में त्रिपुरा ने कांग्रेस को वोट दिया। वेस्ट बेंगाल ने 1972 में कांग्रेस को वोट दिया था। आप तेलंगाना के निर्माण का श्रेय लेते हैं लेकिन जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। इतने चुनाव हारने के बाद आपके (कांग्रेस) के अहंकार में कोई बदलाव नहीं आया है।

COVID19 की पहली लहर के दौरान, आपने (कांग्रेस) ने प्रवासी श्रमिकों को मुंबई छोड़ने के लिए मुफ्त ट्रेन टिकट दिया। वहीं, दिल्ली सरकार ने प्रवासी कामगारों को शहर छोड़ने के लिए कहा और उन्हें बसें मुहैया कराईं। नतीजतन, कोविड पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में तेजी से फैला।

आप मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप (कांग्रेस) फिट इंडिया मूवमेंट और अन्य योजनाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि आपको कई राज्यों में कई साल पहले वोट दिया गया था ... मुझे लगता है कि आपने अगले 100 वर्षों तक सत्ता में नहीं आने का मन बना लिया है। अगर मैं 'वोकल फॉर लोकल' की बात करूं तो आप इसे इग्नोर कर दें। क्या आप भारत को 'आत्मानिर्भर' नहीं बनाना चाहते हैं? आप (कांग्रेस) महात्मा गांधी के सपनों को पूरा नहीं करना चाहते।

Posted By: Navodit Saktawat