दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इस एक्सपो में सबसे बड़े मंडपों में से एक के साथ भाग ले रहा है। मुझे यकीन है कि यह एक्सपो यूएई और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में काफी मदद करेगा। भारत अवसरों का देश है। कला और वाणिज्य, उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र में हो, खोज, भागीदार और प्रगति का अवसर है। भारत आएं और इन अवसरों का पता लगाएं। भारत प्रतिभा का महाशक्ति है। हमारा देश प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार की दुनिया में कई प्रगति कर रहा है। हमारा आर्थिक विकास विरासती उद्योगों और स्टार्ट-अप के संयोजन से संचालित होता है। भारत आपको अधिकतम विकास भी प्रदान करता है। पैमाने में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, परिणामों में वृद्धि।भारत आएं और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बनें। आज भारत अवसरों का देश है।

चाहे वह कला या वाणिज्य, उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र में हो। पार्टनर बनने का मौका, प्रगति का अवसर, भारत आएं और इन अवसरों का पता लगाएं, आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है। सीखने के लिए खुला, दृष्टिकोण के लिए खुला, नवाचार के लिए खुला, निवेश के लिए खुला। इसलिए मैं आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

India Pavilion at the #Expo2020 is themed on ‘Openness, Opportunity, Growth.’ Do visit the Pavilion to get a flavour of India... https://t.co/mWAC8Zz726

#WATCH As you consider coming to India, as you decide to invest in India-in its ideas&its skilled people, you stand to profit &enjoy all the glorious offerings that India provides. Let's grow together, change together, transform together: Union Minister Piyush Goyal at Dubai Expo pic.twitter.com/REqPiaQWnJ

— ANI (@ANI) October 1, 2021