Hazira Plant: गुजरात के सूरत में निप्पॉन स्टील के हजीरा प्लांट विस्तार परियोजना के भूमि पूजन में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे हम एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इस्पात उद्योग देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय इस्पात उद्योग अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले हम रक्षा उपकरणों के विकास के लिए उच्च श्रेणी के स्टील के आयात पर निर्भर थे। आज स्टील उद्योग आत्मानिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया की ओर इस बदलाव का एक उदाहरण है। हमारा लक्ष्य भारत में कच्चे इस्पात के उत्पादन को दोगुना करना है। सरकार ने आने वाले वर्षों में 30 करोड़ टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से उत्पादन के परिपत्र साधनों को बढ़ावा दे रही है।

प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्‍य अंश :

- AM/NS के हजीरा प्लांट का विस्तार होने पर बहुत-बहुत बधाई। इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इनवेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा।

- आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है।

- जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है, जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है, तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है।

- पिछले आठ वर्षों में सभी के प्रयासों की वजह से भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक इंडस्ट्री बन गई है। इस इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

PLI scheme is helping in the expansion of the steel industry. This is giving a boost to Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan. pic.twitter.com/7yhsy3t6K4

As we're proceeding toward the target of a developed nation, steel industry will play a vital role in strengthening the infra of the country. Indian steel Industry now ranks 2nd in world: PM Modi at Bhoomi Pujan of Nippon Steel's Hazira Plant Expansion Project in Gujarat's Surat pic.twitter.com/KkJmQCvrj4

