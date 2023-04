Tamil New Year Celebration: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर तमिल नववर्ष समारोह में भाग लिया। इस दौरान पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। तमिल साहित्य का भी व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। आजादी के आंदोलन में भी तमिल लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है।

#WATCH | "India is the mother of democracy. There are several historical references. Of them, one of the most significant references is on Tamil Nadu where a place called Uthiramerur is very special. Several things on India's democratic values are written on an 1100-1200 years… pic.twitter.com/R8LtAlPbfI

