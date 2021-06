प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद प्रबंधन संघ (AMA) के परिसर में स्थापित जापानी जेन उद्यान और कैजान अकादमी का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जेन उद्यान और कैजान अकादमी के खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान भारत तथा जापान के बीच साझेदारी, वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए और अधिक प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया।

Japan's PM & I believe that during #COVID19 pandemic, India & Japan's friendship&partnership becomes more relevant for global stability & prosperity. Need of the hour is that our relations should become stronger: PM Modi while inaugurating Zen Garden & Kaizen Academy in Ahmedabad pic.twitter.com/Vqihb5G8mA

— ANI (@ANI) June 27, 2021