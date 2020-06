प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से बात की। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार दोनों के बीच G-7 समिट की अध्यक्षता पर चर्चा हुई। ट्रंप ने PM मोदी को USA में होने वाली जी-7 समिट का न्योता दिया है। उन्होंने इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बात की। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर आपसी सहयोग पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने PM मोदी को यूएसए में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में शिरकत होने के लिए उन्हें न्योता दिया। PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी इस दौरान उनसे बात की और इस समस्या के जल्द समाधान होने की उम्मीद जताई।

पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि मेरे दोस्त के साथ शानदार और सकारात्मक बातचीत हुई। हमने उनके साथ जी-7 की अमेरिकी अध्यक्षता, कोविड-19 महामारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के पश्चात वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच हुआ गहरा एक ठोस विचार-विमर्श एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा।

Had a warm and productive conversation with my friend President @realDonaldTrump. We discussed his plans for the US Presidency of G-7, the COVID-19 pandemic, and many other issues.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2020