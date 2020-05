प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में किया जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्‍य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से कर रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी प्रमुख भाग लेंगे। पीएम मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा समारोह में भाग लेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी के साथ एक वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

PM Modi shall be participating in Buddha Purnima celebrations tomorrow. Ministry of Culture in collaboration with International Buddhist Confederation is holding a Virtual Prayer Event with participation of all the supreme heads of Buddhist Sanghas from around world: PM's Office pic.twitter.com/UfpfYkqJd1

