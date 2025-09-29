आज BJP को मिलेगा नया Headquarter, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दिल्ली बीजेपी के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन, जानें क्यों है खास

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 07:42:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 07:42:10 AM (IST)
    HighLights

    1. नया मुख्यालय पीएम द्वारा दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर उद्घाटित किया जाएगा
    2. इसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साझा की
    3. अब तक प्रदेश इकाई 35 साल से पंत मार्ग स्थित पुराने कार्यालय से काम कर रही थी

    डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई का नया मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर उद्घाटित किया जाएगा। इसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साझा की। अब तक प्रदेश इकाई 35 साल से पंत मार्ग स्थित पुराने कार्यालय से काम कर रही थी।

    रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचदेवा ने भवन निर्माण पूरा होने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बताया कि 9 जून 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका भूमिपूजन किया था।

    दिल्ली भाजपा को मिला नया पता

    उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर था, बाद में कुछ समय के लिए रकाबगंज रोड पर रहा और करीब 35 साल तक 14 पंडित पंत मार्ग से संचालन हुआ। अब पार्टी का दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित हो गया है। सचदेवा ने कहा कि यह यात्रा कठिन जरूर रही, लेकिन ऐतिहासिक भी है।

    कार्यक्रम में शामिल होंगे बड़े नेता

    डीडीयू मार्ग स्थित पॉकेट-5 में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन नवरात्रि की सप्तमी के शुभ अवसर पर होगा।

    उन्होंने कहा कि संगठन ने देशभर में राज्यों और जिलों में कार्यालय बनाने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में लंबे समय से लंबित विवाद सुलझाकर दिल्ली प्रदेश कार्यालय का निर्माण भी पूरा किया गया। आज दिल्ली के सभी 14 जिलों में अपने कार्यालय मौजूद हैं।

    नए भवन की खासियत

    • 825 वर्ग मीटर में बने इस भवन में दो बेसमेंट हैं, जहां 50 गाड़ियों की पार्किंग होगी।

    • भूतल पर प्रेस वार्ता के लिए बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, आकर्षक रिसेप्शन एरिया और कैंटीन की सुविधा है।

    • पहली मंजिल पर 300 लोगों की क्षमता वाला सभागार बनाया गया है।

    • दूसरी और तीसरी मंजिल पर प्रदेश महासचिवों, सचिवों और उपाध्यक्षों के कार्यालय होंगे।

    • शीर्ष मंजिल पर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव और प्रभारी के दफ्तर होंगे।

