आज BJP को मिलेगा नया Headquarter, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दिल्ली बीजेपी के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन, जानें क्यों है खास

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई का नया मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर उद्घाटित किया जाएगा। इसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साझा की। अब तक प्रदेश इकाई 35 साल से पंत मार्ग स्थित पुराने कार्यालय से काम कर रही थी।

रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचदेवा ने भवन निर्माण पूरा होने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बताया कि 9 जून 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका भूमिपूजन किया था। दिल्ली भाजपा को मिला नया पता उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर था, बाद में कुछ समय के लिए रकाबगंज रोड पर रहा और करीब 35 साल तक 14 पंडित पंत मार्ग से संचालन हुआ। अब पार्टी का दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित हो गया है। सचदेवा ने कहा कि यह यात्रा कठिन जरूर रही, लेकिन ऐतिहासिक भी है।