पीएम मोदी मंगलवार को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। यहां वे इन राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और मणिपुर में पुनर्निर्मित गोविंदजी मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगरतला में प्रधानमंत्री महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से बने नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त 30,000 वर्ग मीटर में फैला एक अत्याधुनिक भवन है और नवीनतम आईटी नेटवर्क-एकीकृत द्वारा समर्थित है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं में 280 करोड़ रुपये मूल्य की बहुउद्देश्यीय परियोजना की जल संचरण प्रणाली शामिल है, जो इंफाल शहर को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी।

PM Modi will visit Manipur & Tripura on Tuesday to inaugurate & lay the foundation stones of several development projects in the states

PM will inaugurate steel Bridge built over Barak River (Pic1)& will also inaugurate renovated Govindajee Temple (Pic 2) in Manipur pic.twitter.com/h37zGIfrbo

— ANI (@ANI) January 3, 2022