कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इस बीच, पीएम मोदी भी अपने देशवालियों की हौसला अफजाई का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट किया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और हम सब मिलकर कोरोना वायरस को हरा देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि अभी सबसे जरूरी काम सावधानी बरतने का है। वहीं बीसीसीआई के विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज सबसे जरूरी काम #TeamMaskForce का हिस्सा बनना है। छोटे-छोटे उपाय सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं पीएम ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया।

दरअसल, Savhin Tendulkar, Virat Kohli समेत अन्य खिलाड़ियों ने इस वीडियो में मास्क पहनने की अपील की है। पीएम चाहते हैं कि इसका पालन देश का हर शख्स करे। (नीचे देखिए वीडियो)

रामविलास पासवान ने किया था यह ट्वीट

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ट्वीट का भी जवाब दिया। पासवान ने लिखा था, देश भर में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 17 अप्रैल को @FCI_India ने 71 रेल रैक के जरिए 1.99 LMT खाद्यान्न लोड और 64 रैक से 1.80 LMT खाद्यान्न अनलोड किया। राज्यों ने मुफ्त वितरण हेतु अबतक 29.90 LMT खाद्यान्न का उठाव किया है।

Important to spread awareness about it... https://t.co/50vY3lF20J

Small but essential precautions can keep us all safe.

Among the most important tasks today- be a part of #TeamMaskForce .

There is no need to panic.

Please keep taking the proper precautions. Together, we all will certainly defeat the COVID-19 pandemic. https://t.co/7sUpNo9Vo9

