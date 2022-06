PM Modi UP Visit: पीएम नरेंद्र मोदी कल 3 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वे लगभग 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे यूपी इन्वेस्टर्स समिट के 3.0 @ ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भाग लेंगे। दोपहर करीब 1:45 बजे पीएम कानपुर के परौंख गांव पहुंचेंगे, जहां वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वे डॉ बी आर अंबेडकर भवन जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 2:15 बजे मिलन केंद्र का दौरा करेंगे।

PM Narendra Modi will visit Uttar Pradesh tomorrow, 3rd June. At around 11 AM, he'll reach Indira Gandhi Pratishthan, Lucknow where he will attend the Ground Breaking Ceremony @ 3.0 of the UP Investors Summit: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/JQA3zcnvbj

At around 1:45 PM, PM will reach Paraunkh village, Kanpur, where he will accompany President Ram Nath Kovind to visit Pathri Mata Mandir. Thereafter, at around 2 PM, they will visit Dr B R Ambedkar Bhawan, which will be followed by a visit to Milan Kendra at 2:15 PM: PMO

