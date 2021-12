PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का मंगलवार को दूसरे दिन है। आज पीएम मोदी भाजपाशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में भाग लें रहे हैं। इस दौरान गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी योग फाउंडेशन और ध्यान केंद्र में वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे।

#WATCH | PM Narendra Modi chairs a meeting of the Chief Ministers of BJP-ruled states in Varanasi, Uttar Pradesh pic.twitter.com/kQ1qjVtbzk

सोमवार को देश ही नहीं, पूरी दूनिया के हिंदुओं की नजर काशी पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में थे और श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप (Kashi Vishwanath Corridor) को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी करीब 10.30 बजे काशी पहुंचे। परंपरा अनुसार सबसे पहले कालभैरव मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से शहर के लिए प्रस्थान कर गए। यहां से वो कालभैरव मंदिर गए। प्रधानमंत्री को वाराणसी एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर द्वारा जाना था लेकिन एकाएक प्रोटोकाल में परिवर्तन किया गया। यहां दर्शन-आरती करने के बाद ललीता घाट गए। डुबकी लगाई। गंगाजी का जल लिया और काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा की। इसके बाद Kashi Vishwanath Corridor के लोकार्पण का आयोजन हुआ है। शाम 6 बजे गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। नीचे देखिए फोटो वीडियो

फोटो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की

#WATCH Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kashi Vishwanath temple in Varanasi pic.twitter.com/4pLpNubg2z

फोटो: पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई। यहीं से जलभरकर वे काशी विश्वनाथ को अर्पित करेंगे।

वीडियो: स्थानीय लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फूलों की पंखुड़ियों की बौछार की और 'मोदी, मोदी' और 'हर हर महादेव' के नारे लगाए।

#WATCH | Locals gave a rousing welcome to PM Narendra Modi, showering flower petals and raising slogans of 'Modi, Modi' & 'Har Har Mahadev' in his parliamentary constituency Varanasi

The PM is on a two-day visit to the city to inaugurate Kashi Vishwanath Corridor project pic.twitter.com/155VrYjEpT

— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2021