पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के बारपेटा में कृष्णगुरु सेवाश्रम में आयोजित होने वाले विश्व शांति के लिए कृष्णगुरु एकनाम अखंड कीर्तन में भाग लिया। उन्‍होंने कहा कि आज हम पूर्वोत्तर और असम के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बजट 2023 में प्रस्तावित, देश भर के 50 पर्यटन स्थलों को संपूर्ण पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने असम के बारपेटा जिले में "कृष्णगुरु एकनाम अखंड कीर्तन" में अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं की बचत पर ब्याज दरों में वृद्धि के लिए विशेष प्रविधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आय को उनके सशक्तिकरण का साधन बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र शुरू किया गया है। इससे असम, त्रिपुरा और नगालैंड में कई लोगों को लाभ होगा और उनके लिए नए अवसर आएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर दशकों से कनेक्टिविटी और विकास से वंचित था, लेकिन पिछले आठ वर्षों के दौरान सरकार ने क्षेत्र के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कारीगरों के पारंपरिक कौशल को अब विश्व स्तर पर पहचाना जा रहा है और केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में एक "यूनिटी माल" स्थापित करेगी, जहां पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र के ऐसे उत्पादों को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मोदी ने सफेद और हरे रंग का "गमोसा" लिया हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में पारंपरिक हाथ तौलिये की मांग बढ़ी है। मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत संगठित लाखों महिलाएं इन्हें बुन रही हैं। हर गमोसा के पीछे असम की महिलाओं की मेहनत होती है। छह जनवरी से शुरू हुआ महीने भर चलने वाला कीर्तन कृष्णगुरु सेवाश्रम में हो रहा है

PM Narendra Modi participates in the Krishnaguru Eknaam Akhanda Kirtan for World Peace, being held at Krishnaguru Sevashram at Barpeta, Assam, via video conferencing. pic.twitter.com/jhj5ofsJza

Today, we are giving priority to the development of Northeast and Assam. Tourism plays a major role in the economy of this region. As proposed in Budget 2023, 50 tourism destinations across the country will be developed as wholesome tourism destinations: PM Modi pic.twitter.com/Cpk9oPtDK4

