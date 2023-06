प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वे इस बैठक को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी बयान के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जून को देश की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में पीएम मोदी का दूसरा संबोधन ऐतिहासिक होने वाला है।

दो बार ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पीएम बनने वाले हैं। पीएम मोदी इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने इसे तीन बार किया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि वह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं और बैठक के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने आगे लिखा, "हमें अमेरिका के साथ हमारी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत लोगों से लोगों के बीच संबंधों और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बनी है।

Thank you @SpeakerMcCarthy, @LeaderMcConnell, @SenSchumer, and @RepJeffries for the gracious invitation. I am honored to accept and look forward to once again address a Joint Meeting of the Congress. We are proud of our Comprehensive Global Strategic Partnership with the US,… https://t.co/yeg6XaGUH2

— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2023