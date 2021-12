पीएम मोदी आज रात करीब 9 बजे दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर वहां रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीन सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे।मद्रास रेजीमेंटल सेंटर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्‍नी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहां पर सैनिक सम्‍मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। इसके बाद इन्‍हें वायु सेना के विमान से दिल्‍ली लाया जाएगा। उन्‍हें अंतिम श्रद्धांजलि देने राज्‍य के मुख्‍यमंत्री स्‍टालिन भी पहुंचे। तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की उपराज्‍यपाल तमिलसई सुंदराजन ने भी उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है। उनका पार्थिव शरीर दिल्‍ली लाया जा रहा है। एयरपोर्ट के रास्‍ते में उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की बारिश की जा रही है।

#WATCH | Tamil Nadu: Locals shower flower petals as ambulances carrying the mortal remains of CDS Bipin Rawat, his wife and other personnel who died in the Coonoor Helicopter Crash, leave for Sulur airbase from Madras Regimental Centre in Nilgiris district pic.twitter.com/dWhw9kG3l9

PM Modi to pay respects to late CDS Bipin Rawat and other Armed Forces personnel at around 9 PM today.

Defence Minister, Minister of State for Defence, National Security Advisor and three Services chiefs will also be present. pic.twitter.com/DnG3fqG0Z9

