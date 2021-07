PM Modi Varanasi visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई यानी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करनेवाले हैं और इस दौरान 1500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब 744 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 839 करोड़ रुपये की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला रखना शामिल है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि इससे काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी के लिए हमारा दृष्टिकोण आनेवाली पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

Tomorrow, 15th July, I will be in Kashi to inaugurate a wide range of development works worth over Rs. 1500 crore. These works will further ‘Ease of Living’ for the people of Kashi and Poorvanchal. https://t.co/jssVnz5bVa

