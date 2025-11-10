मेरी खबरें
    Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर आया PM Modi का पहला रिएक्शन, एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 10:12:24 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 10:12:24 PM (IST)
    दिल्ली ब्लास्ट पर आया PM Modi का रिएक्शन।

    HighLights

    1. लाल किले के पास धमाका, कई मौतें
    2. पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख
    3. अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाका कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट एक आई20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है।

    पीएम मोदी ने भी अमित शाह को फोन कर मामले की जानकारी ली है। घटनास्थल पर एनआईए की टीम भी पहुंची है। इसके पहले अमित शाह ने आईबी के चीफ से भी बात की थी।

    पीएम मोदी व्यक्त की संवेदना

    दिल्ली में आज हुए कार ब्लास्ट मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, ‘आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति मेही संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।


    अमित शाह ने घटना स्थल का लिया जायजा

    गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। NSG और NIA की टीमों ने FSL के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है।

    इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे।

    LNJP अस्पताल पहुंचे अमित शाह

    इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोक नायक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक अस्पताल पहुंचने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।

