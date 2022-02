PM Modi Addressses Rally in Fazilka: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार) पंजाब के फाजिल्का में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पंजाब में ये मेरी आखिरी सभा है। मैं बीते कुछ दिनों में पंजाब के अलग-अलग क्षेत्र में गया हूं। पीएम मोदी ने कहा, 'पूरे राज्य में आज एक ही आवाज उठ रही है। भाजपा को जीताना है, पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है।' उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे समर्पित भाव से प्रदेश को लोगों के सामने सुरक्षा और विकास का संकल्प लेकर आई है।

कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बार एक बार पांच साल मुझे मौका दीजिए। देश में इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर लौटकर नहीं आई। जहां बीजेपी को आशीर्वाद मिला। वहां तो कांग्रेस जड़मूल से समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है।' स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से थी। कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठ बोलती रहीं। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम किया।

History is witness that Congress always betrayed farmers. There was long pending demand to implement recommendations of Swaminathan Commission.They sat on those files but kept lying. When we formed our Govt at the Centre, we implemented those recommendations: PM #PunjabElections pic.twitter.com/kV1njkaSt8

कांग्रेस की नीतियों पर उठाए सवाल

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब के किसानों को नई सोच और विजन वाली सरकार चाहिए। बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस की नीतियों के कारण यहां कोई आने को तैयार नहीं।' इन स्थितियों को भी हमारी सरकार ही बदल सकती है।

#WATCH | Punjab: PM says,"Congress always pits people of a region against others. Congress CM gave a statement y'day that received claps from a member of the family in Delhi. Who are they insulting with such statements? Not one village here where people from UP-Bihar don't toil" pic.twitter.com/zeu2YHtuOQ

— ANI (@ANI) February 17, 2022