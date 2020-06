देश में लगे आपातकाल (Emergency) को आज पूरे 45 साल हो चुके हैं। 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने आधी रात को आपातकाल घोषित कर दिया था। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, उन्हें शत-शत नमन। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इसे इतिसहास का सबसे काला दिन बताया है।

पीएम मोदी ने किया ये ट्वीट

देश में आपातकाल को लगे 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेलीं, उन सबको मेरा शत-शत नमन! उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा।'

अमित शाह ने कही ये बात

अमित शाह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए सवाल किए है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 'भारत की विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए कि अब तक इमरजेंसी की मानसिकता क्यों बना रखी है? जो एक वंश से ताल्लुक नहीं रखते वो कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं? कांग्रेस में नेता क्यों हताश हो रहे हैं?'

As one of India’s opposition parties, Congress needs to ask itself:

Why does the Emergency mindset remain?

Why are leaders who don’t belong to 1 dynasty unable to speak up?

Why are leaders getting frustrated in Congress?

Else, their disconnect with people will keep widening.

— Amit Shah (@AmitShah) June 25, 2020