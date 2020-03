देश इस वक्त कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस संघर्ष में सभी राजनीतिक दल साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच लोगों को भीड़ जमा न करने और Social Distancing बनाए रखने की समझाइश दी जा रही है। हाल ही में नेशनल कांफ्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे Omar Abdullah के परिवार में उनके Uncle मोहम्मद अली मट्टू का निधन हो गया। इस दुख की घड़ी मे भी उमर अब्दुल्ला ने लोगों को भीड़ जमा न करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से ही उनके Uncle के लिए संवेदनाएं व्यक्त करें। अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लोगों को घर और कब्रिस्तान में भी भीड़ न लगाने के लिए कहा। उमर के इस ट्वीट की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की।

उमर अब्दुल्ला ने किया था यह ट्वीट

कोरोना संक्रमण से पूरा देश एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। हर परिस्थिति में संघर्ष जारी है। इसकी एक बानगी नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से दिखाई दी। उन्होंने कहा 'मेरे अंकल डॉ. मोहम्मद अली मट्टू का बीमारी के बाद निधन हो गया है। इस मुश्किल वक्त में मेरा परिवार हर किसी से अपील करता है कि वह गाइडलाइन का पालन करे और न ही उनके घर पर इकट्ठा हो और न ही कब्रिस्तान में जमा हों। आप लोगों की घर से की गई प्रार्थना उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगी।'

My uncle Dr Mohd Ali Mattoo passed away earlier tonight after a brief illness. At this difficult time the family appeals to everyone to respect the guidelines to not gather either at his residence or the graveyard. Your prayers from your homes will give peace to his soul. pic.twitter.com/JsVwRjfdnk

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 29, 2020