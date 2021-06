PM Modi Gupkar Alliance Meeting Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर कुछ अहम फैसले लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के नेताओं की अहम बैठक दिल्ली में बुलाई है। जिसमें जम्मू-कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक शुरु हो गई है और इससे संबंधित सभी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे।

इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए। बैठक में जाने से पहले उन्होंने कहा कि उनकी अपनी मांगें हैं, जिसे वो पीएम मोदी के सामने रखेंगे।

I am going to the meeting. I will keep the demands there and then I will talk to you. Mehbooba Mufti is the president of her party, why should I speak on what she said: National Conference president Farooq Abdullah, ahead of the all-party meeting called by PM Narendra Modi today pic.twitter.com/kNW1pR3GM7

