Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में द्वितीय जनरेशन (2G) इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम पानीपत, हरियाणा समेत पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम है। आज पानीपत में जो एथेनॉल संयंत्र लगा है वो तो एक शुरूआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली, NCR और हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 2014 से पहले की सरकार ने कई प्रयास किए लेकिन 2014 तक हम केवल 1.4% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच पाए थे। मगर वक्त बदला और 2014 के बाद हमने 8 वर्षों में 10.16% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

Delhi | PM Narendra Modi dedicates to the nation, a 2G Ethanol plant on the occasion of World biofuel day. The plant has been set up in Panipat of Haryana to strengthen the efforts to boost the production and usage of biofuels in the country. pic.twitter.com/ZTTqXA3CXJ

