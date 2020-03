पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के चलते हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी इस वायरस ने तेजी से पैर पसारे हैं। यही वजह है कि सरकार ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से न निकलने और सेहत का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को सेहत से जुड़े टिप्स दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जब पीएम मोदी से फिटनेस को लेकर सवाल किए गए थे। अब पीएम ने ट्विटर के जरिये इन सवालों के जवाब दिए हैं।

PM मोदी ने शेयर किए 3डी वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ 3डी वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियो को शेयर करने के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह बाहर निकलने के वक्त नहीं है बल्कि अपने अंदर झांककर देखने का सही वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो के जरिये अलग-अलग योगासनों को बताया है।

खुद भी रोजाना योग करते हैं पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में भी कई बार बता चुके हैं कि वे स्वस्थ्य रहने के लिए रोजाना योगासन करते हैं। उन्होंने लोगों को भी रोजाना योगासन करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आप भी फिट रहने के लिए कई तरीके अपना रहे होंगे। पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो एनिमेटेड हैं।

PM ने कहा मैं फिटनेस,मेडिकल एक्सपर्ट नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि वे न ही कोई फिटनेस एक्सपर्ट हैं और न ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हालांकि योग उनकी जिंदगी का लंबे अर्से से हिस्सा रहा है। उन्हें इसका लाभ भी मिला है। पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो अलग-अलग भाषाओं में हैं। इसमें खुद पीएम मोदी का अवतार दिखाई दे रहा है।

I am neither a fitness expert nor a medical expert. Practising Yoga has been an integral part of my life for many years and I have found it beneficial. I am sure many of you also have other ways of remaining fit, which you also must share with others.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020