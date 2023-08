रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात, कहा- विदेश मंत्री लेंगे जी20 सम्मेलन में हिस्सा

PM Modi-Vladimir Putin Talk: पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की।

Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. The two leaders reviewed progress on number of issues of bilateral cooperation and exchanged views on regional and global issues of mutual concern,… pic.twitter.com/2216FlpIyO

— ANI (@ANI) August 28, 2023

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर दी बधाई

रूस राष्ट्रपति पुतिन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करने की इच्छा जताई।

भारत करेगा जी20 की अध्यक्षता

बता दें कि जी20 की अध्यक्षता भारत के पास है। जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होगा। इसकी स्थापना 1999 में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर इसे राज्य या सरकार के प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया। वहीं, 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नामित किया गया था। जी20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85 प्रतिशत है।