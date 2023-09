20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर आसियान-संबंधित बैठकों में शामिल होने के लिए जकार्ता की यात्रा पर हैं। दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन शुरु होने से पहले ही वो गुरुवार शाम तक वापस लौट आएंगे।

Prime Minister Narendra Modi leaves for Jakarta, Indonesia

PM Modi will attend the 20th ASEAN-India Summit and 18th East Asia Summit in Jakarta on September 7.

— ANI (@ANI) September 6, 2023