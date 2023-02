PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पीएम-किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्तजारी कर दी है। इसके तहत देशभर के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 16,800 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित एक समारोह में पीएम-किसान निधि की 13वीं किश्त जारी की। किसानों को इसका लंबे समय से इंतजार था. होली के पहले इस किश्त के जारी होने से किसानों को त्योहार के मौके पर शानदार गिफ्ट मिल गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं और 12वीं किश्त पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी।

🎥 PM @narendramodi releases the 13th instalment amount of about Rs. 16,000 crores under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (#PMKISAN)

Under the scheme, eligible farmer families are provided a benefit of Rs. 6000 per year in three equal instalments of Rs. 2000 each pic.twitter.com/3P2ZacXqiU

— PIB India (@PIB_India) February 27, 2023