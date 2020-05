पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 1998 में किए पोखरण परमाणु परीक्षणों की आज सालगिरह है। इस दिन को देश में तकनीक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को तकनीक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और देश के वैज्ञानिकों की भी तारीफ की है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, '1998 में किए गए पोखरण टेस्ट ने बताया कि एक मजबूत नेतृत्व क्षमता के दम पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता।' उन्होंने इसके साथ ही मन की बात में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी, देश के वैज्ञानिकों और पोखरण के बारे में बात की थी।

Here is what I had said about Pokhran, India’s scientists and Atal Ji’s remarkable leadership during one of the #MannKiBaat programmes. pic.twitter.com/UuJR1tLtrL

इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ाई में देश और दुनिया के वैज्ञानिकों के योगदान को भी सराहा है। उन्होंने लिखा कि मैं उन सभी कोरोना वायरस को हराने में सबसे आगे खड़े लोगों उनके रिसर्च और इनोवेशन के लिए उन्हें सलाम करता हूं।

Today, technology is helping many in the efforts to make the world free from COVID-19. I salute all those at the forefront of research and innovation on ways to defeat Coronavirus. May we keep harnessing technology in order to create a healthier and better planet.

