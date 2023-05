विदेशी दौरे से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, उमड़े भाजपा कार्यकर्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के बाद भारत वापस आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उनका विमान सुबह 5.10 दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता रात भर एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हुए थे। इस दौरान कई कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और विश्व प्रिय नेता के बोर्ड लेकर खड़े हुए थे। बता दें प्रधानमंत्री जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए थे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को लेकर कहा कि मैंने इस दौरे का अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया है। 40 से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। भारत में G20 की प्लानिंग का इतना प्रभाव है कि G7 समूह में मिलने वाले नेताओं ने बताया कि उन्हें भारत के ताकत की पहचान जी 20 में गए प्रतिनिधियों से मिली हैं वे इससे अभिभूत हैं।

#WATCH | The Indian diaspora event in Sydney was not only attended by the Australian PM but also by former PM, MPs from opposition parties, and the ruling party. This is the strength of democracy. All of them together participated in this program of the Indian community: PM Modi pic.twitter.com/S5ebMs6CsT — ANI (@ANI) May 25, 2023

हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं

उन्होंने कहा कि आज यहां जो लोग उपस्थित हैं वो मां भारती को प्यार करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छू लेता है।

#WATCH | The people here asked me why I gave the vaccines to the world. I want to say that this is the land of Buddha, Gandhi. We care even for our enemies... Today the world wants to know what India is thinking: PM Modi pic.twitter.com/Ti34IUSfzm — ANI (@ANI) May 25, 2023

ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है

पीएम मोदी ने कहा, 'भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सभी के लिए गौरव की तो बात है, लेकिन इतना ही नहीं उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद थे।' सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये यश मोदी का नहीं है, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है। 140 करोड़ हिन्दुस्तानियों के जज्बे का है।

#WATCH | PM Narendra Modi greets BJP workers and supporters gathered outside Delhi's Palam airport to welcome him pic.twitter.com/YeN8ZlfOGp — ANI (@ANI) May 25, 2023

Posted By: Kushagra Valuskar