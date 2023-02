नगालैंड के बाद मेघालय के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और नगालैंड की तरह मेघालय में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में दो हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी। किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का वादा किया। राज्य में बेटी के पैदा होने पर सरकार परिवार को 50 हजार रुपये का बान्ड देगी और बेटियों की प्ले स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रैजुएट तक की पढ़ाई का बीड़ा उठाएगी। इसके अलावा सरकार विधवा महिलाओं और सिगल मदर्स के लिए 24 हजार रुपये सालाना की मदद के लिए योजना शुरू करेगी। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को दो एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएंगे। मछुआरा आय सहायता योजना के तहत सभी मछुआरों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा

- भाजपा ने नगालैंड विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा मंगलवार को जारी घोषणापत्र में पार्टी ने कौशल विकास के अलावा बुनियादी ढांचे, आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य सेवा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की।

- घोषणा-पत्र में कृषि और किसान कल्याण पर पार्टी ने जोर देकर कहा कि वह राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रूप में 2,000 रुपये का विस्तार करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष कर देगी।

- वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से विकलांग और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करने और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान करने का वादा किया गया था।

Both in Nagaland as well as Tripura, we came out with the Report Card. I told that we truly delivered what we had committed.

Notably, we also delivered what we didn't even commit.

We make our Vision Document the official document for governance.

