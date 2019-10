नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में लगभग 4300 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इसके बाद RBI ने सख्ती बरतते हुए अगले 6 महीने में बैंक खाताधारकों द्वारा सिर्फ 25 हजार की राशि निकालने की ही अनुमति दी है। इससे नाराज सैंकड़ों खाताधारक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें उनकी बैंक में जमा पूंजी के डूबने का डर सता रहा है। इसे लेकर सोमवार को एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। सीतारमण ने कहा कि 'RBI ने मुझे बार-बार भरोसा दिया है, आज भी RBI गवर्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे कस्टमर्स के हितों का ध्यान रखेंगे। उन्होंने इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात भी कही है।'

#WATCH Delhi: FM Nirmala Sitharaman answers a question on Punjab&Maharashtra Co-operative (PMC) Bank,says "...The RBI repeatedly has assured me, even today the Guv has assured me that he'll keep the interest of customers in mind&at the earliest try to resolve it as he goes on..." pic.twitter.com/aAb1YpGFlS

