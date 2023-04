Delhi: सीबीआई के सामने पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने जताई गिरफ्तारी की आशंका, हिरासत में लिए गये कई AAP कार्यकर्ता

CBI summon Arvind Kejriwal: दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में आज सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। जाने के पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की। उन्होंने इसके लिए देश-विरोधी तत्वों को दोषी ठहराया, जो विकास के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उनके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन यह लोग बहुत ताकतवर हैं और किसी को भी जेल भेज सकते हैं।

#WATCH | Some anti-national forces don’t want India to develop. I want to tell these forces that the country will continue to progress: Delhi CM and AAP leader Arvind Kejriwal Arvind Kejriwal has been summoned by CBI in connection with the liquor scam case. pic.twitter.com/D49pFh5hld — ANI (@ANI) April 16, 2023

आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में कश्मीरी गेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई के समन के खिलाफ 16 मार्च को दिल्ली के 15 अलग-अलग क्षेत्रों में आप नेताओं और कार्यकताओं का प्रदर्शन चल रहा है।

#WATCH | Delhi: Police detained AAP workers protesting at Kashmiri Gate in support of CM Arvind Kejriwal who will appear before CBI in connection with the Delhi Excise Policy case today pic.twitter.com/ZhnsCxSrpC

— ANI (@ANI) April 16, 2023

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उधर, सीजीओ कॉम्पलेक्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है। RAF, CRPF के साथ दिल्ली पुलिस की भी तैनाती की गयी है। हंगामे और विरोध-प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया ह।. इसके अलावा बैरिकेड भी लगाए गए हैं। यहां से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर CBI का ऑफिस है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी।

Posted By: Shailendra Kumar