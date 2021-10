पुलिस का कहना है, यहां धारा 144 लागू है। प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस लाइंस ले जाया जा रहा है। अब उन्‍हें आगरा नहीं जाने दिया जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वे मृत सफाई कर्मचारी के परिवार से मिलने आगरा जा रही थीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, जो मंगलवार को पुलिस हिरासत में मारे गए एक सफाई कर्मचारी के परिजनों से मिलने आगरा जा रही थीं। पुलिस के अनुसार, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था क्योंकि आगरा में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर 5 लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कहा, उन्‍हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। भारी भीड़ के कारण, यातायात की आवाजाही बाधित हो रही थी और उसे पहले या तो पार्टी कार्यालय या अपने आवास पर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब वह नहीं मानी, तो उसे पुलिस लाइन भेज दिया गया। इससे पहले दिन में, प्रियंका गांधी को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर रोका गया, जो आगरा के रास्ते में थी। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस महासचिव को रोक दिया गया क्योंकि आगरा के जिला मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति की मौत के बाद किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व को वहां नहीं जाने देने का अनुरोध किया था।

प्रियंका गांधी वाड्रा एक सफाई कर्मचारी के परिवार से मिलने जा रही थीं, जिसे चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। उनकी नजरबंदी पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा, "जिस क्षण मैं पार्टी कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश करती हूं, तो वे (प्रशासन) मुझे रोकने की कोशिश करते हैं ... इससे जनता को भी असुविधा हो रही है"। उन्होंने कहा, "वे कहते हैं कि मैं आगरा नहीं जा सकती। मैं जहां भी जाती हूं वे मुझे रोक देते हैं। क्या मुझे रेस्तरां में बैठना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि यह उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है? मैं उनसे मिलना चाहती हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है?"

17 अक्टूबर को एक गोदाम से 25 लाख रुपये की चोरी के मामले में कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक सफाई कर्मचारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा, "हमारे अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं। वे सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने शिकायत दर्ज की है, उन्हें संदेह है कि पुलिस ने उन्हें पीटा था। जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकी दर्ज की गई, मामले की जांच की जाएगी।"

इसी तरह का टकराव इस महीने की शुरुआत में हुआ था जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस नेता को लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने से रोका था। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ परिवारों से मिलने की अनुमति देने से पहले उन्हें 48 घंटे से अधिक समय तक एहतियातन हिरासत में लिया गया था।

Lucknow | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra detained on her way to Agra to meet family of sanitation worker who died in police custody

