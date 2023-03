पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित, धारा 144 लागू

पंजाब पुलिस ने अलगाववादी व खालिस्तानी नेता और वारिस पंजाब डी प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उनकी हिरासत को लेकर पंजाब पुलिस ने अभी तक न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है कि सिंह को पकड़ा गया है या नहीं। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के तत्वों के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। पंजाब पुलिस ने बताया कि अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है।

मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित

इसके बाद, पंजाब के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं और यह पाबंदियां कल तक जारी रहेंगी। पंजाब के गृह मामलों और न्याय विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार, सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं, वॉयस कॉल को छोड़कर, पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में 18 मार्च से 19 मार्च तक निलंबित रहेंगी।

अब तक यह सब हुआ बरामद

पंजाब पुलिस ने बताया कि राज्यव्यापी अभियान के दौरान अब तक एक .315 बोर राइफल, 12 बोर की सात राइफल, एक रिवॉल्वर और विभिन्न कैलिबर के 373 जिंदा कारतूस सहित नौ हथियार बरामद किए गए हैं। वारिस पंजाब डी तत्व वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों के कर्तव्यों के वैध निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित चार आपराधिक मामलों में शामिल हैं। अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए प्राथमिकी दर्ज है।

पिछले माह किया था बवाल

पंजाब पुलिस द्वारा शाहकोट के पास सिंह के नए स्थान का पता लगाने के बाद आज सुबह 50 से अधिक पुलिस वाहनों ने खालिस्तानी नेता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में उनका पीछा किया। मालूम हो कि पिछले महीने अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और हथियारों को लहराते हुए अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उनके एक सहयोगी की रिहाई की मांग को लेकर समर्थक पुलिस कर्मियों से भिड़ गए।

Intelligence agencies keeping close watch on Punjab situation as state police launch operation to arrest Amritpal Singh Read @ANI Story | https://t.co/MgYoOnXnOc#AmritpalSingh #Punjab #PunjabPolice pic.twitter.com/2AMGcLA0Wn — ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2023

Punjab Police launched a massive state-wide Cordon And Search Operations in the state against elements of Waris Punjab De. 78 persons arrested so far, while, several others detained. Several others including Amritpal Singh are on the run & a massive manhunt has been launched to… https://t.co/CX9M85F8Rz pic.twitter.com/mnZacHk2Qp — ANI (@ANI) March 18, 2023

During the state-wide operation, nine weapons, including one .315 bore rifle, seven rifles of 12 bore, one revolver and 373 live cartridges of different caliber have been recovered so far. Waris Punjab De elements are involved in four criminal cases relating to spreading… https://t.co/5t3bkw5g8t — ANI (@ANI) March 18, 2023

